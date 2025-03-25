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Во Франции на тренировке разбились два самолета пилотажной группы Patrouille de France

18:50 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два реактивных самолета Alpha Jet из пилотажной группы Patrouille de France («Патруй-де-Франс») разбились во время тренировки на востоке Франции. Об этом сообщил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.

«На востоке Франции только что произошла авария с участием двух Alpha Jet Франции, участвовавших в репетиции. Задействованы спасательные службы, ведется координация между МВД и вооруженными силами», — написал он в соцсети X.

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