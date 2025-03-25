Обнародован список энергообъектов РФ и Украины, подпадающих под действие временного моратория на удары
21:49 25.03.2025
1. Нефтеперерабатывающие предприятия;
2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
4. Атомные электростанции;
5. Дамбы гидроэлектростанций.
Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен.
В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
Источник - Kremlin.ru
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