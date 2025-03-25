Обнародован список энергообъектов РФ и Украины, подпадающих под действие временного моратория на удары

21:49

1. Нефтеперерабатывающие предприятия;

2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

4. Атомные электростанции;

5. Дамбы гидроэлектростанций.

Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Источник - Kremlin.ru

