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Япония сомневается в прочности союза с США на фоне визита главы Пентагона в Токио — FT

11:05 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские власти сомневаются в прочности союза с США на фоне визита главы Пентагона Пита Хегсета в Токио и агрессивной торговой политики Вашингтона. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного японского чиновника.

«Очень трудно сказать, что на США можно полностью положиться. Как только вы допускаете такую мысль, приходится признать, что Японии придется делать гораздо больше для собственной обороны», — приводит издание его слова.

По оценке бывшего директора по Восточной Азии в Совете национальной безопасности США Кристофера Джонстона, визит Хегсета «обострит фундаментальный вопрос — возможно ли вообще выстроить содержательную повестку по союзу» на фоне угроз США повысить тарифы, пишет газета

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