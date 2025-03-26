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Астана довела до Киева озабоченность атакой на КТК — замглавы МИД

11:20 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан довел до Киева озабоченность атакой на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая была совершена украинскими вооруженными формированиями с помощью беспилотного летательного аппарата в феврале. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.

«По первой атаке была доведена озабоченность до украинской стороны», — сказал он после заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента республики. Замглавы МИД отметил, что по поводу второй атаки в марте ведется расследование.

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