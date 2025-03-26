Суд в Ростове-на-Дону приговорил 23 «азовцев»* к срокам заключения от 13 до 23 лет
14:00 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южный окружной военный суд приговорил 23 участников нацбатальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) к срокам лишения свободы от 13 до 23 лет, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.
«Суд постановил признать 23 подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 до 23 лет», — сказал судья.
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