Суд в Ростове-на-Дону приговорил 23 «азовцев»* к срокам заключения от 13 до 23 лет

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южный окружной военный суд приговорил 23 участников нацбатальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) к срокам лишения свободы от 13 до 23 лет, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

«Суд постановил признать 23 подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 до 23 лет», — сказал судья.