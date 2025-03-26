Большая доля нелегальной миграции угрожает общественной безопасности — Мишустин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая доля нелегальной миграции представляет угрозу общественной стабильности и безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Миграционная политика — крайне чувствительный вопрос, многогранный. Большая доля нелегальной миграции — это вообще угроза общественной стабильности и безопасности» — сказал он, отвечая на вопросы депутатов.