Большая доля нелегальной миграции угрожает общественной безопасности — Мишустин
15:12 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая доля нелегальной миграции представляет угрозу общественной стабильности и безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Миграционная политика — крайне чувствительный вопрос, многогранный. Большая доля нелегальной миграции — это вообще угроза общественной стабильности и безопасности» — сказал он, отвечая на вопросы депутатов.
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