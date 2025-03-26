Российские ПВО сбили за сутки 58 беспилотников и 2 авиабомбы JDAM

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 58 украинских беспилотников, две авиабомбы JDAM и снаряд HIMARS. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали там.