Макрон пообещал Украине военную помощь еще на 2 миллиарда евро

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж планирует предоставить Киеву дополнительную помощь в размере 2 млрд евро. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

«Франция решила предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 2 млрд евро», — сказал Макрон.