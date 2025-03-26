0
0
62
НОВОСТИ

Адвокат рассказал, в чем молдавские власти обвиняют главу Гагаузской автономии

22:37 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавские прокуроры обвиняют главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул в нарушениях при сборе денег на свою избирательную кампанию в 2023 году. Об этом сообщил в интервью телеканалу Canal 5 адвокат политика Сергей Морару.

«Прокуроры считают, что финансовые средства, которые были учтены как пожертвования на избирательную кампанию от примерно 30 человек, якобы были добыты из других источников. <…> Гуцул заявила, что не занималась финансовыми вопросами во время своей избирательной кампании, а также сбором пожертвований. У нее не было на это времени, она занималась исключительно общением с избирателями», — сказал Морару.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:00 26.03.2025
Глава Минфина США ответил на вопрос о смягчении антироссийских санкций
0
129
22:20 26.03.2025
Макрон пообещал Украине военную помощь еще на 2 миллиарда евро
0
165
21:50 26.03.2025
Рютте: Ничто не может заменить американский "ядерный зонтик" - абсолютный гарант нашей безопасности"
0
235
19:10 26.03.2025
В Пентагоне считают, что США находится на траектории, где это космос станет серьезной частью военных действий в будущем
0
440
19:00 26.03.2025
Четверо американских военных погибли в Литве на учениях, их транспорт нашли в болоте
0
529
17:40 26.03.2025
РФ не рассматривает возможность совместного с США управления ЗАЭС
0
513
17:12 26.03.2025
Дефицит бюджета РФ в 2025 г. по-прежнему ожидается на уровне 0,5% ВВП - Силуанов
0
523
17:00 26.03.2025
ГД по предложению Володина стоя аплодировала Путину в день 25-летия его первого избрания
0
530
16:32 26.03.2025
Мишустин рассказал, какие западные компании смогут вернуться в РФ
0
629
16:12 26.03.2025
Путин вносит на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве РФ с Ираном
0
574

Возврат к списку