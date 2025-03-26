Адвокат рассказал, в чем молдавские власти обвиняют главу Гагаузской автономии
22:37 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавские прокуроры обвиняют главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул в нарушениях при сборе денег на свою избирательную кампанию в 2023 году. Об этом сообщил в интервью телеканалу Canal 5 адвокат политика Сергей Морару.
«Прокуроры считают, что финансовые средства, которые были учтены как пожертвования на избирательную кампанию от примерно 30 человек, якобы были добыты из других источников. <…> Гуцул заявила, что не занималась финансовыми вопросами во время своей избирательной кампании, а также сбором пожертвований. У нее не было на это времени, она занималась исключительно общением с избирателями», — сказал Морару.
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