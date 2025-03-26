Глава Минфина США ответил на вопрос о смягчении антироссийских санкций

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минфина США Скотт Бессент не стал исключать смягчения антироссийских санкций, в том числе подключение российских банков к системе SWIFT, для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Полагаю, что на повестке дня находятся все варианты», — сказал Бессент в эфире телеканала Fox News в ответ на соответствующий вопрос.