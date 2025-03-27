Европа возмущена исключением из обсуждения «Северных потоков» — Politico
12:20 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза возмущены тем, что Россия и США обсуждают тему восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» без их участия. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.
Собеседники газеты утверждают, что проведение таких переговоров без привлечения европейских стран «возмутительно». Дипломаты ЕС полагают, что обсуждения «Северных потоков» должны быть «строго европейским вопросом», а также опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа пытается заручиться новыми рычагами давления на Брюссель. «Они хотят загнать нас в угол, создав дополнительный слой зависимости. Это экономический империализм», — считает европейский дипломат, с которым пообщалась Politico.
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