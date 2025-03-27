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Предыдущие власти Польши втрое переплачивали за продовольствие для Украины — чиновник

13:05 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское правительственное агентство по стратегическим резервам переплачивало за гуманитарную помощь для Украины 200% от ее стоимости. Об этом сообщил в эфире радиостанции RMF24 председатель Национальной контрольной палаты республики Мариан Банась.

«Правительственное агентство по стратегическим резервам осуществило закупку продовольствия в рамках гуманитарной помощи для Украины. Оно воспользовалось услугами посредника, который завысил стоимость таким образом, что агентство заплатило почти на 200% больше, чем тот затратил на него», — заявил Банась. Он добавил, что его ведомство готовит уведомления в прокуратуру о подозрении в совершении преступления в этой связи. Радиостанция отмечает, что 27 марта в качестве свидетеля по этому расследованию контрольная палата заслушает показания экс-премьера Матеуша Моравецкого.

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