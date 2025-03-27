Медведев допустил лишение гражданства РФ тех, кто получил паспорт незаконно
17:40 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воспользовавшиеся незаконными способами легализоваться в РФ мигранты должны нести ответственность наравне с недобросовестными чиновниками, вплоть до лишения гражданства. Это подчеркнул зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ.
«Ответственность должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, не только должностные лица, но и те лица, которые воспользовались подобными незаконными услугами, — считает Медведев. — Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки».
«В целом, возможно, и лишение их гражданства, если оно получено с нарушениями закона», — добавил зампред СБ РФ.
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