Контакты на высшем уровне между РФ и США пока не планируются - Песков
20:55 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контакты на высшем уровне между РФ и Соединенными Штатами касательно договоренностей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет, разговор пока не планируется на высшем уровне», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время обсудить, как выполняются договоренности, достигнутые в Эр-Рияде.
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