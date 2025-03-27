Контакты на высшем уровне между РФ и США пока не планируются - Песков

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контакты на высшем уровне между РФ и Соединенными Штатами касательно договоренностей, достигнутых на консультациях экспертных групп в Эр-Рияде, пока не планируются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет, разговор пока не планируется на высшем уровне», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время обсудить, как выполняются договоренности, достигнутые в Эр-Рияде.