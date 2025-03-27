По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается сильный туман ночью и утром 28 марта
22:45 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный туман с видимостью от 200 до 700 метров ожидается в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 часов 27 марта до 10:00 часов 28 марта местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений.
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