Есть основания полагать, что ВС РФ добьют украинские войска — Путин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России могут окончательно разбить украинские войска.

«Я еще совсем недавно говорил: „Мы их дожмем“. Есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал глава государства, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск».