Большинство турок считают оправданными акции в поддержку Имамоглу — опрос
11:00 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей Турции назвали оправданными проходившие в течение недели в стране акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом свидетельствуют итоги опроса центра изучения общественного мнения Konda, выдержки из которого публикует газета «Сёзджу».
Как следует из опроса, который проводился 24–25 марта среди 1 533 респондентов, 52% опрошенных заявили, что акции оправданы, если они не нарушают общественный порядок, 21% респондентов назвали их полностью законными. В то же время 27% участников опроса считают акции незаконными.
65% респондентов считают ошибочным арест Имамоглу, при этом 30% назвали такое решение суда верным. «Суровым и несправедливым» вердикт в отношении стамбульского мэра считают не только в оппозиции, но представители электората, который поддерживает правящую Партию справедливости и развития, отмечает издание.
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