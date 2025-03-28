Сбер поддержал «депозитную схему» выделения средств ФНБ на магистраль Москва-Петербург

10:58

Сбербанк поддерживает решение правительства о предоставлении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург через субординированные депозиты банков. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Такое решение взаимовыгодно и для государства, и банков: с одной стороны, Минфин передает проектный риск банкам, а с другой стороны, банки получают необходимую прибавку к капиталу, что улучшит их нормативы и расширит возможности по кредитованию экономики страны», – пояснил он.

Ведяхин отметил, что ранее в России не было прецедентов предоставления банкам средств ФНБ для дальнейшего связанного целевого использования в форме кредита заемщику, еще и синдицированного. «Поэтому решение по «депозитной схеме» требует большой работы по обновлению нормативных документов, диктующих правила размещения и контроля за средствами ФНБ. Сбербанк лидирует данный процесс со стороны банков», – сказал представитель Сбера.

«Мы тесно сотрудничаем с Минфином, Минэком и Минтрансом, также есть большая поддержка со стороны правительства РФ, – сообщил Александр Ведяхин. – Мы благодарим всех коллег, с которыми вместе реализуем новый финансовый механизм. Менее чем за 1,5 месяца совместными усилиями удалось разработать ряд постановлений и распоряжений, некоторые из документов уже успешно приняты правительством. Завершить данную работу планируем в ближайший месяц. На проект предусмотрено 300 млрд средств из ФНБ, которые будут распределены между банками пропорционально доле их финансового участия в кредитном договоре».