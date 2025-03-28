Доля украинских беженцев, готовых вернуться на родину, сократилась вдвое — The Economist

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля украинских беженцев в Европе, планирующих вернуться на родину, за два года сократилась почти вдвое. Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на данные украинского Центра экономической стратегии (CES).

По его информации, если в 2023 году 74% украинцев выражали намерение вернуться, то в 2025 году этот показатель снизился до 43%. Снижение числа желающих вернуться домой вызывает недовольство среди европейцев из-за зависимости беженцев от социальных пособий, отмечает издание.