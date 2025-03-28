ВСУ за сутки потеряли более 320 военных на курском направлении

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли более 320 военнослужащих на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА», — говорится в сообщении.