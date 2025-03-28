ВСУ ежедневно пытаются бить по энергообъектам РФ, нарушая мораторий — Песков
16:12 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные ежедневно предпринимают попытки нанесения ударов по российским энергетическим объектам в нарушение моратория, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия может констатировать отсутствие контроля руководством страны (Украины — прим. ТАСС) за вооруженными силами, которые как минимум не выполняют приказы в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Попытки нанесения ударов продолжаются ежедневно», — подчеркнул представитель Кремля.
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