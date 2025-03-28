Мьянма, в связи с землетрясением, примет помощь любой страны – премьер Мин Аун Хлайн

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна, пострадавшая от землетрясения, готова принять помощь «от любой страны» и что предложения Индии и АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) оказать помощь были приняты. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, премьер во время обращения по телевидению призвал иностранные государства оказать помощь, предупредив, что возможен рост числа жертв землетрясения.

По последним данным, в результате землетрясений в Мьянме погибли 144 человека, пострадали 732 жителя страны.