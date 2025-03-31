РФ и США работают над украинским урегулированием — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Вашингтон работают над реализацией некоторых идей по украинскому урегулированию, но конкретики пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет.Это процесс, растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции», — сказал он на брифинге.