Финляндия должна «морально подготовиться» к восстановлению отношений с РФ — Стубб

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндии необходимо «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией на политическом уровне. Об этом заявил президент республики Александер Стубб на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи с британским премьер-министром Киром Стармером.

«Мы в Финляндии должны морально готовиться к тому, что отношения на политическом уровне в какой-то момент возобновятся. Мы не можем сказать, когда именно, — сказал Стубб. — Ничто не отменяет того факта, что Россия есть и всегда будет соседом Финляндии. 1 350 км соседских отношений».

Президент Финляндии уточнил, что перспективы отношений с Москвой зависят от прекращений конфликта на Украине и развития дискуссий о восстановлении отношений в целом.

В субботу Стубб встретился с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, где они обсудили двусторонние отношения в ходе совместной игры в гольф.