Экс-премьер Польши считает наглым поведение посла Украины
10:20 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший польский премьер-министр Лешек Миллер (2001–2004 гг.) назвал наглыми высказывания посла Украины в Польше Василия Боднара.
«То, что вытворяет пан посол, это наглость», — сказал польский политик в эфире телеканала Polsat. Таким образом Миллер прокомментировал высказывание украинского посла о том, что Польша не будет допущена к восстановлению Украины, если откажется послать в эту страну свои войска.
«Если бы это было высказывание какого-то рядового политика, кого-то, кто не имеет значения, то можно было бы махнуть рукой, — продолжил Миллер. — Похоже на то, что Польше не везет с украинскими послами».
Миллер напомнил, что «Польша оказала Украине огромную помощь, как деньгами, так и техникой. А тут приходит пан из Киева и говорит: „это все не важно“.
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