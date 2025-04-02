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НОВОСТИ

Украине в 2025 году не хватает почти $10 млрд на финансирование восстановления

16:12 02.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти $10 млрд не хватает Киеву на финансирование восстановления Украины в 2025 году, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«В 2025 году при поддержке доноров правительство выделило почти $7,4 млрд на приоритетное восстановление. При этом общий дефицит финансирования потребностей в восстановлении в 2025 году составляет почти $10 млрд», — написал он в телеграм-канале.

Шмыгаль отметил, что общая стоимость восстановления Украины в течение следующего десятилетия составит $524 млрд. При этом, подчеркнул он, в этом году бюджетная потребность Украины в международной поддержке в целом составляет $39,3 млрд. По его словам, «Украина имеет подтверждение от партнеров, что эта потребность будет покрыта».

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