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Восстановленное в Саратове военное училище названо в честь погибшего генерала Кириллова

12:32 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Саратовского высшего военного инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты имени погибшего в результате теракта в декабре 2024 года генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Главная цель создания учебного заведения — наращивание выпуска высококвалифицированных военных специалистов в области радиационной, химической и биологической защиты с учетом опыта специальной военной операции», — отметили в кабмине. Также сотрудники училища будут заниматься научно-исследовательской деятельностью в интересах обороны.

В вузе будут учиться 600 курсантов. После пяти лет учебы выпускникам будет присваиваться воинское звание лейтенанта и квалификация «инженер» с выдачей диплома государственного образца.

В правительстве уточнили, что новое учебное заведение станет историческим приемником Саратовского высшего военного инженерного училища химзащиты, которое существовало с 1932 по 2009 год и впоследствии было расформировано.

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