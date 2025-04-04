ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье, задержан готовившийся его совершить военнослужащий Минобороны, завербованный спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России, — отметили в ЦОС. — В результате проведенных мероприятий при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов».

У него обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления.