ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье
11:00 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье, задержан готовившийся его совершить военнослужащий Минобороны, завербованный спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России, — отметили в ЦОС. — В результате проведенных мероприятий при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России, причастный к подготовке террористического акта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов».
У него обнаружена переписка с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления.
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