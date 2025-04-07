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НОВОСТИ

ЦБ проявит осторожность в ДКП, чтобы период высокой инфляции не затянулся — Набиуллина

15:12 07.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России в вопросе денежно-кредитной политики будет действовать с осторожностью, чтобы период высокой инфляции не затянулся. Экономика находится «в двух шагах от решительного перелома» в инфляционных тенденциях, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.

«Снижение ключевой ставки будет возможно после устойчивого снижения инфляции. Мы сейчас будем проявлять осторожность, потому что в двух шагах от решительного перелома для того, чтобы период высокой инфляции не затянулся», — сказала она.

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