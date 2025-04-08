Переговоры с Японией пока невозможны — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония остается привержена враждебным действиям в отношении России, поэтому какие-либо переговоры с Токио по мирному договору пока невозможны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ежегодный доклад МИД Японии, где говорится, что правительство страны настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях.

Песков напомнил, что «Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране».

«И, конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», — подчеркнул представитель Кремля.