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В Киргизии пресекли попытку государственного переворота — спецслужбы

16:32 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии пресекли попытку организации в стране массовых беспорядков и последующего госпереворота. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

«ГКНБ в целях обеспечения безопасности, защиты конституционного строя и гражданских прав от посягательств и нарушений выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками. Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота», — говорится в сообщении.

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