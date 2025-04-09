Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул суд отправил под домашний арест

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Районный суд Кишинева перевел главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест сроком на 30 дней. Об этом сообщила ТАСС адвокат Наталья Байрам.

«Евгения Гуцул будет освобождена из-под ареста прямо из зала суда. Ее перевели под домашний арест сроком на 30 суток с сегодняшнего дня», — сказала она.