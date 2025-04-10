Возврат иностранных компаний будет происходить на рыночных условиях — Минфин РФ
12:32 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возврат иностранных компаний будет происходить на рыночных условиях, это базовый критерий. Об этом сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.
«Вы знаете, эти критерии, это, наверное, могут быть как частные отраслевые критерии, которые могут применяться — этот процесс в работе. Но, наверное, базовыми условиями должно являться то, что возврат происходит на рыночных условиях при предъявлении дополнительных критериев с учетом отраслевой специфики», — сказал Яковлев.
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