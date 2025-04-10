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НОВОСТИ

В Москве на 16 лет осужден уроженец Киева, пытавшийся отправить офицерам посылки с бомбами

17:12 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы киевлянина Вадима Чалого, признавшего вину в покушении на теракт в отношении трех высокопоставленных офицеров Минобороны РФ, которым пытался отправить взрывное устройство под видом подарка от сослуживцев, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Вадиму Чалому 16 лет лишения свободы», — огласил приговор судья. Согласно приговору, первые три года осужденный должен провести в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничил ему свободу на 2 года после отбытия наказания.

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