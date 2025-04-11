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НОВОСТИ

Мэр Нью-Йорка подтвердил гибель шести человек в результате крушения вертолета

09:05 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил смерть всех шести человек, находившихся на борту вертолета, рухнувшего в четверг в реку Гудзон.

«Всех шестерых человек удалось извлечь из воды. К сожалению, все они погибли», — сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Адамс добавил, что на борту находились три взрослых человека, включая пилота, и три ребенка. Пассажиры были семьей туристов из Испании.

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