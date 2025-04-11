Мэр Нью-Йорка подтвердил гибель шести человек в результате крушения вертолета
09:05 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил смерть всех шести человек, находившихся на борту вертолета, рухнувшего в четверг в реку Гудзон.
«Всех шестерых человек удалось извлечь из воды. К сожалению, все они погибли», — сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Адамс добавил, что на борту находились три взрослых человека, включая пилота, и три ребенка. Пассажиры были семьей туристов из Испании.
НОВОСТИ
- 10:00 11.04.2025
- Премьер Австралии пообещал вернуть арендованный китайской компанией порт Дарвина
- 09:32 11.04.2025
- Суд обязал собственников поднять затонувший у мыса Челюскин теплоход «Адмирал Колчак»
- 09:20 11.04.2025
- Британия может разместить войска на Украине на пять лет — The Daily Telegraph
- 09:00 11.04.2025
- За ночь над Белгородской и Курской областями сбиты 30 БПЛА
- 22:40 10.04.2025
- Госдеп возвращает домой посла США в Украине
- 20:40 10.04.2025
- Трамп решил восстановить в США отрасль кораблестроения
- 19:15 10.04.2025
- Лукашенко: Немцы поплыли, они забыли все, что было...
- 18:35 10.04.2025
- В США общая пошлина на товары из КНР равняется 145% - CNBC
- 18:28 10.04.2025
- Делегации РФ и США в Стамбуле обсуждали работу посольств, также возникла тема возобновления авиасообщения
- 18:07 10.04.2025
- Стартовал отбор статей об искусственном интеллекте с призом в миллион рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать