Мэр Нью-Йорка подтвердил гибель шести человек в результате крушения вертолета

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил смерть всех шести человек, находившихся на борту вертолета, рухнувшего в четверг в реку Гудзон.

«Всех шестерых человек удалось извлечь из воды. К сожалению, все они погибли», — сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Адамс добавил, что на борту находились три взрослых человека, включая пилота, и три ребенка. Пассажиры были семьей туристов из Испании.