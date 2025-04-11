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НОВОСТИ

36 виновников природных пожаров установлены сотрудниками МЧС РФ в Забайкальском крае

10:05 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с начала года выявили 36 человек, виновных в возникновении ландшафтных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Дознаватели ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с начала года выявили 36 лиц (из них 17 детей), виновных в возникновении ландшафтных пожаров: 27 виновников пожаров травы, 9 — лесных пожаров», — сообщили в министерстве.

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