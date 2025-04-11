Белоусов проинспектировал группировку «Запад» в зоне СВО
12:00 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» ВС РФ, провел совещание и заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск „Запад“, где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника в зоне ответственности группировки», — сказали в ведомстве.
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