Белоусов проинспектировал группировку «Запад» в зоне СВО

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» ВС РФ, провел совещание и заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск „Запад“, где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника в зоне ответственности группировки», — сказали в ведомстве.