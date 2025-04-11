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НОВОСТИ

В Кремле следят за всеми событиями украинского трека — Песков

12:32 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль следит за всеми новостями, которые касаются ситуации вокруг Украины, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, наблюдает ли Москва за продолжением переговоров между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.

«Сейчас много развитий [событий на разных треках] в течение суток происходит. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается. Поэтому сейчас, конечно, очень важно новости отслеживать, анализировать, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас», — отметил представитель Кремля.

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