В Кремле следят за всеми событиями украинского трека — Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль следит за всеми новостями, которые касаются ситуации вокруг Украины, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, наблюдает ли Москва за продолжением переговоров между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.

«Сейчас много развитий [событий на разных треках] в течение суток происходит. Сейчас вообще ситуация стремительно развивается. Поэтому сейчас, конечно, очень важно новости отслеживать, анализировать, пытаться понять последствия для тех или иных событий, которые касаются уже непосредственно нас», — отметил представитель Кремля.