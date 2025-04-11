Милитаризация Германии может вызвать рост национализма в Европе — Foreign Affairs

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стремление Германии к автономии в области обороны может ослабить влияние США на Евросоюз, но при этом нарушить баланс сил на континенте и способствовать росту националистических настроений. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.

По его мнению, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Германия «готовится к будущему, в котором США больше не будут предоставлять Европе надежные гарантии безопасности». Для этого правительство ФРГ приняло решение отменить долговые ограничения, которые сдерживали бюджетные расходы. Это откроет возможность для увеличения военных трат независимо от поддержки Вашингтона.

В публикации отмечается, что усиление военного потенциала Германии может обернуться серьезными последствиями для Европы. Перевооружение даст Берлину возможность принимать независимые решения, а сильная германская армия может нарушить хрупкий баланс сил в ЕС и привести к росту национализма среди соседей, а в будущем и внутри самой Германии. Издание предполагает, что если в «обновленной Германии» к власти придут радикальные политики, они могут попытаться пересмотреть границы страны или прибегнуть к «военному шантажу».