ВСУ потеряли более 235 военных за сутки на курском направлении

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 235 военнослужащих на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина», — говорится в сообщении.