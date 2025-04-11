ВСУ потеряли более 235 военных за сутки на курском направлении
15:12 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли свыше 235 военнослужащих на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина», — говорится в сообщении.
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