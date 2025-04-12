Будущим приоритетом Роскосмоса является сотрудничество с частными инвесторами - Баканов

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одним из приоритетных векторов развития Роскосмоса сегодня является сотрудничество с частными инвесторами. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Мы должны уверенно идти вперед, обеспечивать технологическое лидерство России в космосе, сохранять ведущие позиции в ракетостроении, спутникостроении, двигателестроении, пилотируемой космонавтике. Без ряда структурных изменений и соответствующей модернизации этих целей будет невозможно достичь. Поэтому принципы и стратегии работы Роскосмоса должны определенным образом трансформироваться, чтобы эффективно отвечать современным вызовам и потребностям страны, ее экономике и безопасности. И здесь не грешно изучить опыт других государств. Сегодня многие ищут баланс между государственными программами и частной инициативой.<…> Сотрудничество с частными инвесторами — будущий приоритет и для нас. Коммерческие компании и в России должны стать партнерами государства в космосе, снять часть затрат с государственного бюджета, повысить эффективность работы», — сказал он.