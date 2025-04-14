Авторынок России может снизиться на 20% по итогам 2025 года
13:32 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автомобильный рынок России в 2025 году может снизиться на 20%, до 1,2 млн единиц, сообщил ТАСС коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.
«Прошлый год для автомобильного рынка был достаточно хорошим — было продано 1 млн 550 тыс. автомобилей. Это хороших уровень для нашей страны. Первый квартал этого года начался достаточно существенным замедлением рынка. В целом по текущим трендам мы видим, что в этом году будет скорее всего продано 1 млн 300 тыс., то есть падение к прошлому году составит порядка 15%. Но мы не исключаем сценария, что падение составит порядка 20%, и рынок придет к 1 млн 200 тыс. автомобилей», — рассказал он.
По словам эксперта, в первую очередь на сокращении объема продаж автомобилей скажется высокая ключевая ставка. «С учетом высокой ключевой ставки, высокого процента по кредиту, не все могут позволить себе приобретение автомобиля с учетом большой нагрузки, которая как следствие возникает. Поэтому для более интенсивного охлаждения рынка в рамках политики ЦБ в конце прошлого года была достаточно серьезно ужесточена денежно-кредитная политика и достаточно серьезно вырос процент отказа по кредитам», — пояснил Шкурыгин.
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