Медведев назвал кандидата в канцлеры ФРГ Мерца нацистом за идею удара по Крымскому мосту

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал вероятного нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца нацистом за идею удара по Крымскому мосту и напомнил о гитлеровском прошлом его отца. Такое мнение он высказал в соцсети «Х».

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» — написал российский политик.