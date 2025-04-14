Медведев назвал кандидата в канцлеры ФРГ Мерца нацистом за идею удара по Крымскому мосту
17:12 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал вероятного нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца нацистом за идею удара по Крымскому мосту и напомнил о гитлеровском прошлом его отца. Такое мнение он высказал в соцсети «Х».
«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» — написал российский политик.
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