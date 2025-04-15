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За ночь сбиты 115 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

09:00 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 115 украинских БПЛА над пятью регионами РФ, включая Московский регион. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 109 БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Воронежской области и по одному БПЛА — над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей», — сказали там.

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