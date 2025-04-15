Путин: Объем аварийного фонда жилья может расти более высокими темпами, чем раньше
18:16 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем аварийного жилья в РФ будет расти более высокими темпами — на 2,2 млн квадратных метров ежегодно из-за износа построенных массовыми сериями советских домов. Об этом на заседании президиума Госсовета заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы должны понимать, что объем аварийного фонда может расти более высокими темпами, чем раньше. Около 2,2 млн квадратных метров ежегодно. В том числе потому, что исчерпывается ресурс домов, построенных в советское время массовыми сериями», — сказал он.
НОВОСТИ
- 18:40 15.04.2025
- Еврокомиссар по торговле покинул встречу с американцами, имея мало понимания о позиции США - Bloomberg
- 17:40 15.04.2025
- Израильская армия установила прямой контроль более чем над 30% сектора Газа — WSJ
- 17:12 15.04.2025
- США не дали G7 принять заявление с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах — Bloomberg
- 17:00 15.04.2025
- В окружении в монастыре Горналя находятся наемники из Колумбии и других стран — депутат ГД
- 16:32 15.04.2025
- Парламент Грузии поддержал в первом чтении закон об аннулировании партий
- 16:12 15.04.2025
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 200 военнослужащих
- 16:00 15.04.2025
- Туск заявил, что Польша хочет заработать на Украине — СМИ
- 15:32 15.04.2025
- Потери ВСУ на белгородском направлении за сутки составили до 90 военных
- 15:12 15.04.2025
- В Кремле уверены, что не все страны ЕС считают приемлемой риторику Каллас
- 15:00 15.04.2025
- Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 304 украинских БПЛА самолетного типа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать