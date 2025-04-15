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Путин: Объем аварийного фонда жилья может расти более высокими темпами, чем раньше

18:16 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем аварийного жилья в РФ будет расти более высокими темпами — на 2,2 млн квадратных метров ежегодно из-за износа построенных массовыми сериями советских домов. Об этом на заседании президиума Госсовета заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы должны понимать, что объем аварийного фонда может расти более высокими темпами, чем раньше. Около 2,2 млн квадратных метров ежегодно. В том числе потому, что исчерпывается ресурс домов, построенных в советское время массовыми сериями», — сказал он.

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