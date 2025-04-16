Кремль не готов сообщить точный час окончания моратория на удары по энергетике

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не готов сообщить точный час окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

«Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — отметил представитель Кремля.

Мораторий действует с 18 марта.