0
0
156
НОВОСТИ

Кремль не готов сообщить точный час окончания моратория на удары по энергетике

14:00 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не готов сообщить точный час окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

«Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — отметил представитель Кремля.

Мораторий действует с 18 марта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 16.04.2025
Верховный суд Британии постановил, что понятие «женщина» относится к биологическому полу
0
41
14:32 16.04.2025
Доля торговли РФ в нацвалютах близка к возможному максимуму, заявил Оверчук
0
124
14:12 16.04.2025
Силы США начали вывод с военной базы в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии — ТВ
0
158
13:32 16.04.2025
Госдеп США может закрыть почти 30 посольств и консульств за рубежом — NYT
0
245
13:20 16.04.2025
Киев за сутки шесть раз атаковал объекты энергетики РФ — Минобороны
0
237
13:05 16.04.2025
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь сохранила звание чемпионки мира по шахматам
0
260
13:00 16.04.2025
Глава МО Израиля пригрозил расширить операцию в Газе в случае отказа ХАМАС от соглашения
0
255
12:32 16.04.2025
Более 50% финансового оборота в торговле приходится на онлайн-платформы — Григоренко
0
267
12:20 16.04.2025
США не смогут снова «стать великими» путем наращивания военного бюджета — МО КНР
0
282
12:05 16.04.2025
Соглашение по ресурсам с Украиной может быть подписано на этой неделе — Бессент
0
304

Возврат к списку