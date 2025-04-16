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НОВОСТИ

В ближайшее время будет утвержден нацпроект по космосу - Путин

20:40 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере.

«В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», — сказал Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

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