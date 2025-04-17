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За ночь уничтожен 71 украинский БПЛА над шестью регионами РФ

09:00 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 71 украинский БПЛА над шестью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 49 БПЛА — над территорией Курской области, по 7 БПЛА — над территориями Орловской и Рязанской областей, 4 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Владимирской области и 1 — над территорией Тульской области», — сказали там.

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