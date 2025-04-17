Россияне с 1 марта установили 10 млн самозапретов на кредиты

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне установили 10 млн самозапретов на кредиты с начала запуска сервиса, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

Возможность установить самозапрет на кредиты появилась у россиян с 1 марта 2025 года.

Наиболее активно сервисом пользовались жители Москвы (1,14 млн самозапретов), Московской области (0,72 млн), Санкт-Петербурга (0,55 млн), Ростовской области (0,32 млн) и Республики Башкортостан (0,31 млн).