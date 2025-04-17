Чиновники Трампа не интересуются мнением союзников в ЕС и не советуются с ними — NYT

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа не консультируются с союзниками в ЕС и «не очень интересуются» их мнением. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников из стран сообщества.

«[Администрация Трампа] не очень интересуется тем, что говорят европейцы. Они придерживаются одностороннего подхода и не особо советуются. В конце концов, если они не считают нас союзниками в этом отношении, то зачем им это?» — заявил один из собеседников издания.

По словам опрошенных газетой должностных лиц, чиновники из команды Трампа, которые на публике допускают резкие замечания в адрес союзников, в личных беседах ведут себя приветливо и в частном порядке обнадеживают собеседников, говоря о приверженности американского лидера Европе, НАТО и коллективной обороне. Речь идет, в частности, о госсекретаре США Марко Рубио и вице-президенте Джей Ди Вэнсе.

При этом, как пишет газета, в ЕС не уверены, что кто-либо из указанных лиц обладает реальной властью в области внешней политики или торговли. Они считают, что политические решения принимает только сам президент США и его мнение может меняться без какого-либо предупреждения, что показали, в частности, переговоры с министром торговли США Говардом Латником. В ходе бесед последний, согласно источникам, вел себя по-дружески, хотя его собеседникам было ясно, что он говорит не от лица американской администрации.